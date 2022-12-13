قال الكاتب الصحفي، خلف الخميسي، إن أسعار تأمين السيارات خارج الرياض أقل سعرا من داخلها، مضيفا أن أسعار التأمين ارتفعت بشكل مبالغ فيه نظرا لارتفاع الأيدى العاملة، وارتفاع قطاع الغيار.

وأكد أن أسعار التأمين تختلف على حسب المنطقة، كما تختلف بحسب عمر المستفيد، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أنه في بداية السماح للسيدات بقيادة السيارة تم رفع التأمين، وجاء التبرير حينها بأن السيدات في بداية تعلم القيادة، ومن الممكن أن تزيد نسبة الحوادث إثر ذلك، وعليه تم زيادة التأمين.