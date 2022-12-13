كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إن أكثر من 450 قضية تستّر تجاري تمت إحالتها إلى النيابة العامة خلال 2022.

وقال الحسين في مداخلة مع قناة الإخبارية أنه تم إجراء 127 ألف جولة رقابة تشاركية موجّهة لمنافذ البيع شملت كل مناطق المملكة.

وأضاف أن هناك 646 مخالفة أصدرتها لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، والغرامات المالية الموقعة على المخالفين تجاوزت 14 مليون ريال.

وتابع أن أساليب الرقابة السابقة كانت تتطلب توجه المراقب للمنشأة والتأكد من تصاريحها، وكان ذلك يستغرق وقتًا طويلًا، بينما الآن توجد جميع الاشتراطات في النظام الإلكتروني لدى كل جهة بعد توحيد البيانات.