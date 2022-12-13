أثنى النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش (41 عاما) على المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي، لكنه يرى فريقا واحدا يتوج باللقب.

وردا على سؤال حول المنتخب المغربي، الذي أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، قال زلاتان “لا أعتقد أن هذه مفاجأة لأنني كنت أعلم بأنهم جيدون قبل كأس العالم”.

وتابع “بلوغهم دور نصف النهائي، قد يكون مفاجئا قليلا ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه المفاجآت التي أعتقد أن الناس يحبونها”.

وقال إبراهيموفيتش : “أعتقد أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وأنتم تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس. الأمر مكتوب بالفعل”.

وستحاول الأرجنتين والمغرب الذي حقق مفاجأة كبرى في هذه البطولة بوصوله إلى نصف النهائي، منع كل من كرواتيا وفرنسا من إعادة نهائي نسخة “روسيا 2018” حين فازت فرنسا باللقب على حساب كرواتيا.

ووصف النجم السويدي المخضرم كلا من كرواتيا وفرنسا بأنها من المنتخبات “القوية” لكنه يميل إلى تتويج ميسي.

وجاءت تصريحات النجم السويدي للصحفيين، أمس الاثنين، على هامش مشاركته في معسكر تدريبي شتوي لفريقه ميلان الإيطالي، في مدينة دبي الإماراتية.