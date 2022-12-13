تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، اليوم الثلاثاء، بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات، موضحة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي “واضح تماما”، فإن هناك جانبا صعوديا محتملا يتمثل في تخفيف سياسة “صفر كوفيد” التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت أوبك، إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3%، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي.

ولفتت “أوبك” إلى أن الآن سوقًا متوازنة بدقة في الربع الأول من عام 2023، بدلاً من العجز الذي أشارت إليه توقعاتها قبل شهر.

وتأتي أحدث أرقام المجموعة في أعقاب تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 11% الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ضعف استهلاك الوقود.