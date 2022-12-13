كشف الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق عن سبب تسمية عام 1956 سنة الهدام في السعودية .

وقال “الزعاق” خلال فقرته في قناة العربية : ” قبل 66 سنة وبالتحديد في 13 ديسمبر عام 1956 هطلت أمطار غزيرة على نجد (الرياض وسدير والوشم والغاط المجمعة والزلفي والأرطاوية وعموم منطقة القصيم) واستمر هطول الأمطار لمدة 58 يوما دون انقطاع .

وأضاف أن هطول الأمطار تركز على بريدة والزلفي فتهمد 3000 منزل وأسموها سنة الهدام ، وغرقت المنازل التي في المنخفضات في الزلفي وأسموها سنة الغرق وجرى لأول مرة وبنفس اللحظة أكبر أودية نجد وادي الرمة ووادي حنيفة.