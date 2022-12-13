قال المشجع العماني محمد الحجري المشهور بـ”نحس المنتخبات” أنه سيشجع فريق كرواتيا لأن فريقه المفضل هو الأرجنتين.

وأوضح أنه سيلبس قميص كرواتيا حتى يكون نحس عليهم ، مؤكداً أنه لا يغضب من موضوع النحس بالعكس يشعر بأنه محبوب.

يذكر أن المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة، الذي خطف الأنظار في مونديال قطر، حيث لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا فإنه يخسر.