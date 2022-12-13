أكد رونالدو دي ليما، نجم منتخب البرازيل السابق، إن كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، يذكره بنفسه عندما كان لاعبا، وأضاف أن مبابي سيكون أفضل لاعب في كأس العالم 2022 المقام في قطر.

وقال النجم البرازيلي السابق والمُلقب بـ”الظاهرة”، في تصريحات صحفية: “كيليان مبابي يمكنني التحدث عن مدى سرعته، ومدى روعته وقد ذكرني بنفسي عندما كنت لاعبا”، وفقاً لموقع “يورو سبورت”.

وأضاف رونالدو: “مبابي يعرف كيف يستخدم قدرته، وكيف يتقدم أسرع من اللاعبين الآخرين، ويستخدم هذه القدرة للمساعدة أو التسجيل”.

وتابع: “أعتقد أن فرنسا هي الفريق المفضل الآن للفوز بكأس العالم، قلت ذلك قبل بدء البطولة، وبالنسبة لي سيكون مبابي أفضل لاعب في كأس العالم هذه”.