أوضح مدرب إسعافات أولية وصحة وسلامة زياد الخميس أبرز طرق الإسعافات الأولية في حالات الغرق .

وقال “الخميس” خلال لقائه في برنامج سيدتي أنه في حال توقف 3 أجهزة رئيسية في جسم الإنسان أو واحد منهم يجب عمل إنعاش قلب رئوي ، وذلك في حالة توقف القلب أو الجهاز التنفسي أو العصبي.

وتابع أن حالة الغرق حالة استثنائية في الإنعاش القلبي الرئوي حيث يتم الضغط على الصدر ثم إعطاء الأنفاس ثم الاتصال بالطوارئ.

وأشار الخميس إلى أن تزايد حالات الغرق خلال الفترة الأخيرة بالأودية ناتج عن عدم الالتزام بالاحترازات والإرشادات.

وأضاف “الخميس” موضحاً أنواع حالات الغرق وهي : الغرق الكامل حيث تمتلئ الرئتين بالكامل بالماء ويكون أمامك 6 دقائق لإنقاذ حياة الغريق ، أما النوع الثاني فهو شبه الغرق عندما تمتلئ الرئتين جزئياً أو يقفل مزمار اللسان مجرى النفس، والنوع الأخير هو الغرق الجاف ويحدث للأطفال عادةً إذا سقطوا في مسبح أو محيط مائي وهو أخطر الأنواع.

زياد الخميس – مدرب إسعافات أولية وصحة وسلامة: هذه أبرز طرق الإسعافات الأولية في حالات الغرق @alkhamisziad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3zNnuAZZ7o — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2022

زياد الخميس – مدرب إسعافات أولية وصحة وسلامة: تزايد حالات الغرق خلال الفترة الأخيرة بالأودية ناتج عن عدم الالتزام بالاحترازات والإرشادات@alkhamisziad#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Sqf3gXhi58 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 13, 2022