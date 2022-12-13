أعلنت وزارة الحرس الوطني عن شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة، واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

واشترطت الوزارة للقبول في الوظائف :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن تكون الخبرات -إن وجدت- تتوافق مع ما هو محدد بطبيعة عمل المهنة، وموضحاً بها بداية ونهاية الخدمة مصدقة من الجهة التي عمل بها وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونوهت إلى أنه سيتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.

ويبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/05/24هـ الموافق 2022/12/18م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م من خلال الرابط التالي : من هنــــــــــــــا