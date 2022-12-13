استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء ، عددا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها مؤخرا بمختلف مناطق المملكة.

وتم القبض على مقيم و 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في الترصد لكبار السن وإيهامهم بتقديم المساعدة لهم ونشل ما بحوزتهم من مبالغ مالية وحقائب شخصية بجدة.

كما تم القبض على مواطن قام بنقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في مركبته بالقنفذة ، وأطاحت الجهات الأمنية بمواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية معرضاً حياة الآخرين للخطر بالمدينة.

وتم القبض على مواطنين ضبط بحوزتهما 900 قرض خاضع للتداول الطبي مخبأة داخل مركبة يستقلانها بالنبهانية.