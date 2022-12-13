أعلنت شرطة جزر البهاما، اليوم الثلاثاء اعتقال سام بانكمان-فرايد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، بعد أن وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضده.

وأكدت المنطقة الجنوبية من نيويورك، التي تحقق في قضية بانكمان، وانهيار FTX وشركتها التجارية الشقيقة ألاميدا، أنه تم اعتقاله، موضحة أن “سلطات جزر البهاما اعتقلت صموئيل بانكمان فرايد بناء على طلب من الحكومة الأميركية، واستنادا إلى لائحة اتهام مختومة قدمتها SDNY.

وأصبح فرايد، أحد مشاهير العملات المشفرة منبوذا منذ الشهر الماضي، حيث عانت شركته من أزمة سيولة وتقدمت بطلب للإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون مودع غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.