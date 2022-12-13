أكد استشاري أمراض القلب د. خالد النمر أن عمليات التكميم لها مضاعفات جسدية ونفسية ومثبتة علميا لذلك لا غنى عن الوعي الصحي والأكل الصحي.

وقال “النمر” خلال ظهوره في برنامج الراصد أن كثير من مرضى السمنة بمواظبتهم على الأكل الصحي والرياضة استطاعوا أن يثروا في أنفسهم وعوائلهم وعلى الوالدين أن يكونوا قدوة لأبنائهم.

وكشف النمر أن أكثر من يطلب الوجبات السريعة هم متوسطو الدخل وليس الأغنياء لأن لديهم وعي صحي عالي.