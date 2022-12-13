أقال الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، المتهمة بعدد من قضايا الفساد والاختلاس المالي، وتلقي الرشاوي.

ووافق رؤساء جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، إيفا كايلي، قبل إجراء التصويت.

وكانت مصادر كشفت أن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.