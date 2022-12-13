قال المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي غارسيا أن اي مدرب في العالم يرغب في تدريب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مبينا إنه كان قريبًا من تدريبه حينما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد.

وأوضح غارسيا:”كنت قريبًا من تدريب رونالدو في عام 2021 ولكن المفاوضات مع مانشستر يونايتد لم تتم بشكل ناجح ولكن أي مدرب في العالم يرغب في تدريب كريستيانو رونالدو؛ لتاريخه الكبير وحضوره الطاغي”، وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وأضاف المدير الفني للنصر أنه لا يستطيع قول أي شيء بخصوص الأخبار التي تتناول مفاوضات بين النصر وكريستيانو رونالدو، قائلاً:”لطالما اعتقدت أن اللاعبين العظماء هم الأسهل في الإدارة لأنهم أذكياء للغاية، لقد أكدت ذلك مع فرانشيسكو توتي أيام تولي تدريب روما”