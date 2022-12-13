علق نائب رئيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات عمار العبود على واقعة الفيديو المتداول لبيع شحنات التوصيل بـ50 ريال في أحد الأسواق الشعبية.

وقال “العبود” خلال ظهوره في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية أنه فيديو مؤسف ومظهر غير حضاري وهذا الوجه المظلم للتجارة الإلكترونية ، فاليوم مع هذا التقدم في كل المجالات في المملكة ، شخص ما طلب من خلف الشاشة شحنة يتوقع أن تصل له وينتهي بها بالحراج بهذه الطريقة.

وأضاف أن العلاقة التعاقدية بين طالب الشحنة والمتجر الإلكتروني تحكمها أنظمة تابعة لعدة جهات حكومية .

وتابع أن ما حدث يسمى بـ الميل الأخير في التوصيل وهو مسؤولية شركة الشحن ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة الرقابية المختصة.