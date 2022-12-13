كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن مخطوطة نادرة عن القهوة كُتبت قبل أكثر من 400 عام.

وذكرت أن المخطوطة عن القهوة بعنوان: “تلخيص” عمدة الصفوة في حِلّ القهوة كتبها الشيخ العلامة مدين بن عبدالرحمن القوصوني ١٦٣٤م، وتلخص المخطوطة كتاب عبد القادر الجزيري الذي يحمل عنوان”عمدة الصفوة في حِلّ القهوة”.

وأضافت أن الباب الأول يبدأ بعنوان: “في معنى “القهوة” ، ويندرج الكتاب في مجال الفقه، حيث دارت تساؤلات حول احتساء شراب القهوة بين الحل والتحريم، لافتة إلى المخطوطة تبين أن المؤلف يحل شراب القهوة باعتبارها من الطيبات التي أحلها الله لعباده.

ولفتت إلى أن أول صفحة تبدأ بـ: “بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله الذي أحلّ لعباده الطيبات, وجعلها متنوعة من معدن وحيوان ونبات, وجعل منها قهوة البن الصافية الأخلاق المحبوبة عند التلاق المطلوبة عند الفراق الموصوفة بالمنافع في أكثر الآفاق”.

وأضافت أن المخطوطة تنتهي بقصيدة في مديح القهوة، منها: أنا المعشوقة السمراء .. أجلي في الفناجين وعود الهند لي عطر .. وذكري شاع في الصين، وفي هذا القدر كفاية فيما أردناه ولخصناه والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب”.