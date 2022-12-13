وحهت الفنانة لجين عمران رسالة للمطرب الإماراتي حسين الجسمي هنأته خلالها بعقد قرانه ، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقالت لجين عمران: “اخويا الغالي بوعلي الله يتمم لكم علي خير ويبارك لكم ويسعدكم، وأخيرا فرحت فيك يا بعد الدنيا”.

كان الفنان حسين الجسمي قد احتفل أمس الإثنين بعقد قرانه بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وعدد من أصدقائه المقربين.

وأعرب حسين الجسمي عن سعادته بـ عقد قرانه، اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: كرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة.