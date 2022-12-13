استقبل وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم (الثلاثاء)، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في ساحة حرس الخيالة الملكي بالعاصمة البريطانية لندن، في مراسم استقبال رسمية، عُزف خلالها السلام الملكي السعودي، واستعراض حرس الشرف.

وعقد الجانبان اجتماعًا في مقر وزارة الدفاع البريطانية، جرى خلاله توقيع خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

وشهد الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر الاجتماع وتوقيع خطة التعاون الدفاعي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، وغيرهم.

وكان وزير الدفاع قد وصل أمس إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.