أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغيًّا

وأوضح الخضير عبر حسابه على تويتر “الميت دماغيًّا مادامت الروح في الجسد فهو حيٌّ، والتعدِّي عليه تعدٍّ على مسلم حيٍّ”.

وأضاف “لكن إذا وُجدتْ هذه الأجهزة على شخصٍ يغلب على الظنِّ أنه لا يستفيد منها إلَّا طول المدَّة على هذه الحال، وُوجد مَن هو أحوج منه إلى هذه الأجهزة، بحيث تكون حياته أرجى من حياة هذا، فلعل الأرجى فيما يُقرِّره الأطباء، ونسبة الحياة عنده أقوى: أولى بهذه الأجهزة، فلا مانع حينئذٍ. أما إذا لم تَدعُ الحاجة إلى ذلك؛ لوفرة الأجهزة، فلا يجوز رفعها عنه ألبتة”.