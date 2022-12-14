التقطت كاميرات ملعب ستاد لوسيل لحظة اللاعب الأرجنتيني دي ماريا وهو يواسي زميله الكرواتي مودريتش بعد خسارة كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة.

وبلغ منتخب الأرجنتين نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022″، على حساب نظيره الكرواتي، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور قبل النهائي.

وسيكون المنتخب الأرجنتيني في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد “البيت” بمدينة الخور بقطر.

بينما سيكتفي منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال “روسيا 2018″، بالمنافسة على المركز الثالث، مع الخاسر، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.