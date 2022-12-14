كشفت منصة “إحكام” التابعة لعقارات الدولة، مصير الطلبات التي لم تكتمل، بما فيها “السداد”، موضحة أنه سيتم إلغاؤها وحذفها في التاريخ الذي حددته يوم 4/ 6 / 1444هــ، وذلك خلال رسائل إيميل بعثت بها المنصة إلى المستفيدين.

وأشارت إحكام، إلى أنه تم إعادة إصدار فواتير الطلبات المنتهية لاستكمال الإجراءات، مشددة على ضرورة المبادرة بالسداد لتفادي الإلغاء والحذف قبل تاريخ 6/ 4 من الشهر القادم، أي بعد 14 يومًا من الآن.

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات في الخامس من الشهر الحالي، التي استمرت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ 5/ 5/ 1442هــ.