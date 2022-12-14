سجلت الموانئ السعودية ارتفاعًا في أحجام البضائع العامة المناولة بنسبة 97.06% لتصل إلى 1.012.830 طنًا مقابل 513.959 طنًا في شهر نوفمبر من العام الماضي.

كما زادت نسبة البضائع السائبة الصلبة 6.79% لتصل إلى 4.487.183 طنا مقابل 4.202.866 طنا في نوفمبر 2021، كما انخفضت أحجام البضائع السائبة السائلة بنسبة 14.46% مسجلة 13.708.604 أطنان مقارنة بـ 16.025.826 طنًا في شهر نوفمبر لعام 2021.

فيما سجلت الموانئ زيادة في أعداد الحاويات المناولة خلال شهر نوفمبر من العام الحالي بنسبة 8.30% لتصل إلى 631.165 حاوية مقارنة بـ 582.783 حاوية في الشهر المقابل من عام 2021.