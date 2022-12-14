تجاوزت مصروفات المنافع التأمينية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال نوفمبر الماضي 10 مليارات ريال لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاع العام والخاص.

وأوضحت المؤسسة من خلال نشرتها الدورية عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً، مشيرة إلى أنها تخطت خلال الفترة حاجز 6.5 ملايين معاملة لعملاء النظامين العام والخاص تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل عبر القنوات الإلكترونية.

ووصل عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 137 ألف مسجل جديد خلال نوفمبر الماضي، وبلغت خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونياً أكثر من 128 ألف تعريف، فيما بلغت زيارات الموقع الإلكتروني أكثر من 1.5 مليون زيارة.