احتلت مهن الخدمات، تأمينات القطاع الخاص، بعدما استحوذت على النصيب الأكبر من توزيع مشتركي التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من العام.

وبلغ عدد المشتركين 4.043.671 ملايين مشترك، وحلت المهن الهندسية الأساسية المساعدة ثانيا بـ1.645.090 مليون مشترك، ومهن أخرى ثالثا بـ1.252.464 مليون مشترك، ومهن الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية رابعا بـ483.482 ألف مشترك، ومهن الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية خامسا بـ365.403 ألف مشترك.

ووصل إجمالي مصروفات المنافع التأمينية للشهر الماضي أكثر من 10 مليارات ريال، استفاد منها متقاعدو ومستفيدو القطاعين العام والخاص، فيما بلغت خطابات التعريف بالمعاش المصدرة إلكترونيا 128 ألف تعريف.