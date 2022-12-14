فتحت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) باب التوظيف (رجال / نساء) لحملة (الثانوية فأعلى) بعدة مدن بالمملكة (الطائف، مكة المكرمة، جدة، نجران).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محاسب مبيعات – 3 وظائف (الطائف)، محاسب مبيعات – وظيفتان (مكة المكرمة)، مدير إدارة الممتلكات (جدة)، مدير الأصول الثابتة (جدة)، كاشير (نجران).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، ومهارات التواصل والتعامل مع العملاء، بينما لمعرفة بقية الشروط وللتقديم على الوظائف عبر موقع شركة بنده للتجزئة