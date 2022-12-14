أفادت دراسة، أن مرض “كوفيد-19” الحاد يشبه إلى حد ما الشيخوخة في دماغ الإنسان؛ حيث ذكر معدو الدراسة أن بحثهم هو الأول الذي يربط “كوفيد-19” بالتوقيعات الجزيئية لشيخوخة الدماغ.

وقال عالم الصحة العامة جوناثان لي من جامعة هارفارد: “لقد لاحظنا أن التعبير الجيني في أنسجة دماغ المرضى الذين ماتوا بسبب “كوفيد-19″ يشبه إلى حد بعيد تعبير الأفراد غير المصابين الذين تبلغ أعمارهم 71 عاما أو أكثر”. والعينة، المكونة من أشخاص في أوائل العشرينات من العمر حتى منتصف الثمانينيات من العمر، تشمل 21 شخصا أصيبوا بفيروس “كوفيد-19” الحاد، وشخص واحد بدون أعراض، و22 شخصا لم يصابوا بالفيروس التاجي.

وقارن الباحثون نتائجهم أيضا بنتائج شخص غير مصاب بمرض الزهايمر ومجموعة أخرى من 9 أفراد غير مصابين لديهم تاريخ في العلاج بالمستشفى أو بجهاز التنفس الصناعي، فيما وجد العلماء أن المصابين بفيروس “كوفيد-19” الشديد أظهروا أنماط تعبير جيني غنية مرتبطة بالشيخوخة.

واتضح أن أدمغة الأفراد المصابين أكثر تشابها مع أدمغة الأفراد الأكبر سنا في المجموعة الضابطة، بغض النظر عن أعمارهم الفعلية، كما الجينات التي عادة ما يتم تنظيمها في الشيخوخة، مثل تلك المتعلقة بالجهاز المناعي، تم تنظيمها أيضا في حالة “كوفيد-19” الشديدة.

وأوضح الباحثون: “لاحظنا أيضا ارتباطات مهمة للاستجابة الخلوية لتلف الحمض النووي، ووظيفة الميتوكوندريا، وتنظيم الاستجابة للإجهاد والإجهاد التأكسدي، والنقل الحويصلي، واستتباب الكالسيوم، ومسارات إشارات/إفراز الأنسولين المرتبطة سابقا بعمليات الشيخوخة وشيخوخة الدماغ. إجمالا، تشير تحليلاتنا إلى أن العديد من المسارات البيولوجية التي تتغير مع الشيخوخة الطبيعية في الدماغ تتغير أيضا في حالة “كوفيد-19″ الشديدة”.