أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم عمل النساء في مجال الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال السبر:” نصوص الشريعة جاءت عامة وجاءت خاصة فالعامة تشمل الرجال والنساء”.
واستشهد السبر بقول النبي عليه السلام ” من رأى منكم منكراً فليغيره” مبيناً أن هذا النص عام موجه للرجال والنساء.
حكم عمل النساء في مجال الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
– الشيخ د. سعد بن عبدالله السبرhttps://t.co/XlGm78XeS4#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/2d39OY9rKN
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 13, 2022
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