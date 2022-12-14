أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر حكم عمل النساء في مجال الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال السبر:” نصوص الشريعة جاءت عامة وجاءت خاصة فالعامة تشمل الرجال والنساء”.

واستشهد السبر بقول النبي عليه السلام ” من رأى منكم منكراً فليغيره” مبيناً أن هذا النص عام موجه للرجال والنساء.