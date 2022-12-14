يضع كيليان مبابي وأشرف حكيمي الصداقة جانبًا عندما تواجه فرنسا منتخب المغرب في الدور قبل النهائي لكأس العالم اليوم الأربعاء على ملعب البيت، وسيفي كلاهما لوعد سابق.

ويُشار إلى أن مبابي قال مازحا في مقطع فيديو خلال زيارته لقطر في يناير الماضي مع باريس سان جيرمان:” لو لعبنا ضد المغرب سأمزق صديقي‭‬، ورد حكيمي مبتسما “سأركله”.

وسيواجه النجم الفرنسي مبابي الظهير الأيمن حكيمي الذي تربطه به علاقة رائعة منذ انضمام اللاعب المغربي لباريس سان جيرمان من إنتر ميلان في 2021.

ويجلس الثنائي معا خلال رحلات السفر والتنقل، ويمارسان ألعاب الفيديو ويقضيان العطلات سويا.

وقال وليد الركراكي خلال حديثه في مؤتمر صحافي: ليس لدي أدنى شك أن حكيمي سيكون في أفضل حالاته للتغلب على صديقه.”

ويثق قائد منتخب فرنسا هوغو لوريس، أن الصداقة القوية بين مبابي وحكيمي ستتوقف مؤقتا في استاد البيت حتى انتهاء المباراة، قائلاً:” حتى لو كنتما أصدقاء خارج الملعب سيفصل كأس العالم بينكما.