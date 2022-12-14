حاول 3 بنات تعرضن للتعذيب على يد والدهم، للاستغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، حيث ظهر عليهم آثار علامات جروح حمراء اللون على مناطق متفرقة من أجسادهن.

وعلى الفور تواصلت والدة البنات الثلاثة مع صفحة اطفال مفقوده وأرسلت لهم صورة جسم أطفالها ظاهرا عليها آثار التعذيب على أجسادهن.

وقالت الأم:” أنها كانت قد انفصلت عن الأب وتزوجت بعد انفصالها عم والد بناتها، ثم تحول الأب لتعذيب بناته انتقاما من الأم.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة قالت أنها تقدمت ببلاغ للنيابة العامة المصرية، لمعرفة مصير الأطفال وإجبار الأب على الموافقة بذهاب الأطفال للمدرسة والتعهد بحسن رعاية الأطفال وتغليب مصلحة للأطفال.