أكد المستشار القانوني عبدالكريم الشمري أن تصوير الأشخاص بدون رغبتهم ونشرها كمحتوى، يعتبر جريمة معلوماتية، عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال.

وقال الشمري :” في حال قام الشخص بالتصوير والنشر تعد هذه جريمة مزدوجة وعقوبتها حذف الصور إضافة إلى الغرامة المالية وفي حال نشره تعتبر جريمة معلوماتية عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن أو غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف”.