ينصح الأطباء بتجربة بعض الأطعمة التي تعد علاجا جيدا لالتهاب الحلق، وتقوية جهاز المناعة لتسريع الشفاء، منها:

الآيس كريم

يكشف الأطباء أن الأطعمة الباردة مثل “الآيس كريم” ممتازة بشكل خاص، لأنها تساعد في تهدئة التهاب الحلق، كما تلعب دورا رئيسيا في تقليل الالتهاب،ولكن لا يجب المبالغة في الاستهلاك لما يحتويه من السكر.

الشوفان

يعتبر الشوفان غني بالمغنيسيوم والزنك ومضادات الأكسدة التي تحفز عمليات إزالة السموم من الجسم، ثم تخلص الجسم من الفضلات والعدوى.

الجيلو

كما يكشف الأطباء أن “الجيليو”، الحلوى المفضلة لدى الكثيرين، تعتبر علاجا فعالا، حيث يوضحون أنها جيدة جدا عندما يكون لديك التهاب في الحلق، بالطبع مع مراقبة محتوى السكر.

الزبادي

مصدر جيد للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى بكتيريا البروبيوتيك، وهي الجراثيم المفيدة التي تدعم وظيفة المناعة وتمنع الجراثيم الضارة من التواجد في أجسامنا.

اللبن

يعد الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، بالإضافة إلى بكتيريا البروبيوتيك، وهي الجراثيم المفيدة التي تدعم وظيفة المناعة وتمنع الجراثيم الضارة من التواجد في أجسامنا.

البطاطا المهروسة

ينصح الأطباء بعدم إزالة القشرة عن البطاطا أثناء الهرس للحصول على مصدر غني بالمغنيسيوم وفيتامين (سي) ومضادات الأكسدة، حيث تدعم جميعها نظام مناعة قويا.

البيض

ينصح الأطباء بتحضيره مخفوقاً مما يجعله لطيفا على الحلق. فهو مصدر غني بالمعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم، بالإضافة إلى فيتامين (د) و (ب 12)، التي تساعد في درء العدوى السيئة التي تسبب التهاب الحلق.

السموذي

يشجع الأطباء على العصائر كطريقة رائعة للحصول على عدة فؤائد من خلال رشفات قليلة، ويقترحون الكرنب والكرفس والتوت التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومرتفعة في مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض.