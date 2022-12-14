أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل، أنه يجب التأكد من عدة أمور قبل شراء أيّ عقار، لافتًا أن أهمها التأكد من أن يكون سك العقار ساري ومحدث الكتروني.

وقال الزامل خلال لقائه على برنامج “صباح السعودية “:” يجب أيضًا التأكد من التراخيص إذا كانت موجوده”، مُشيرًا إلى أنه عند رغبة مشتري العقار بأن يكون هناك تراخيص خاصة عليه التوجه للجهة الإدارية؛ وذلك للتأكد من إمكانية صدور تراخيص على العقار قبل شراءه

وأضاف:” لابد من الوقوف على العقار، ودفع مبلغ العقار للبائع والتأكد من ذلك لأنه قد يكون هناك أكثر من بائع لعقار واحد .”