استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، اليوم الأربعاء، سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي داكار المملكة 2023.
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للموانئ خلال مقطع فيديو:” أن ميناء الملك فهد استقبل مركبات سباق رالي داكار 2023 على متن سفينة جولي فانديو، بحمولة تضم 712 سيارة و 5 طائرات هليكوبتر بالإضافة إلى 22 حاوية و 61 دراجة نارية .”
وأشار إلى أن الميناء يؤكد قدراته التشغيلية العالية لاستقبال مختلف أحجام السفن والحمولات .
والجدير بالذكر أن هذا الاستقبال جاء دعمًا لتمكين الأنشطة الرياضية في المملكة .
دعمًا لتمكين الأنشطة الرياضية في المملكة؛ #ميناء_الملك_فهد_الصناعي_بينبع يستقبل سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي #داكار_السعودية2023 pic.twitter.com/TPvV4KKWnQ
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) December 14, 2022
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