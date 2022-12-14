‫استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع‬⁩، اليوم الأربعاء، سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي ⁧‫داكار المملكة 2023.

وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للموانئ خلال مقطع فيديو:” أن ميناء الملك فهد استقبل مركبات سباق رالي داكار 2023 على متن سفينة جولي فانديو، بحمولة تضم 712 سيارة و 5 طائرات هليكوبتر بالإضافة إلى 22 حاوية و 61 دراجة نارية .”

وأشار إلى أن الميناء يؤكد قدراته التشغيلية العالية لاستقبال مختلف أحجام السفن والحمولات .

والجدير بالذكر أن هذا الاستقبال جاء دعمًا لتمكين الأنشطة الرياضية في المملكة .