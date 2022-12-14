قامت جهات التحقيق في مصر بتحديد 20 ديسمبر أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

ويُشار إلى أن أمر إحالة محمد رمضان جاء بسبب أنه تعمد إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات حيث أنه استعمل عمدا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجنى عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، ونشرها على حسابه الشخصي بعد إضافة مقاطعه الصوتية عليه قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

والجدير بالذكر أنه تم إحالة أوراقه إلى الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لنظرها بجلسة 20 ديسمبر.