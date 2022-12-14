قررت زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، تشجيع منتخب بلادها المغرب في مباراته اليوم أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 .

وشاركت المغربية ريما إدبوش، زوجة ديمبلي، صورة أكدت فيها أنها ستشجع منتخب بلادها المغرب، وذلك قبل ساعات من موعد المباراة التاريخية لأسود الأطلس.

كما أنها نشرت صورة عبر خاصية “الستوري” في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، جاء فيها أشرف حكيمي، نجم المغرب، وكيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مع موعد المباراة.

وعلّقت قائلة:” بالروح بالقلب أفديك يا وطني”، وأرفقت علم المغرب مع تعليقها.

والجدير بالذكر أن نجم برشلونة قد تزوج من المغربية ريما إدبوش في ديسمبر 2021، في حفل زفاف أقيم على الطريقة المغربية، وطغت عليه السرية.