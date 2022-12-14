كشفت شركة ناشيونال أويل ويل فاركو (NOV)، العاملة في مجال النفط والغاز، عن توفر وظائف شاغرة وفرص تدريب عبر برنامج تمهير، لحملة مختلف المؤهلات.

وأوضحت الشركة أن مسمي البرنامج مخطط – متدرب تمهير: مفتوح للمواطنين السعوديين: المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة للتقديم هي:

– بكالوريوس في الهندسة (يفضل الميكانيكية أو الصناعية).

– إجادة استخدام برامج الكمبيوتر التالية: Microsoft Word و Microsoft Excel و Microsoft Outlook. يجب أن تتكيف بسرعة مع تعلم البرامج الجديدة.

– القدرة على تنسيق وتنفيذ مشاريع متعددة في وقت واحد مع القدرة على العمل بشكل مستقل ، إلى جانب القدرة على التخطيط وتنفيذ العمل بأقل قدر من التوجيه والإشراف.

– يجب إثبات قدرة مثبتة على تنسيق الأعمال والمواد شديدة السرية وتوجيهها والحفاظ عليها.

– يجب أن تكون قابلة للتكيف مع بيئة العمل المتغيرة والمتطلبات المتنافسة والمشاريع والأولويات، وغيرهم.

وللتقديم ومعرفة مزيد من التفاصيل من خلال الموقع .