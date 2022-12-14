أوضح المحامي عبد العزيز الزامل أن ممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة عن العقار تُعد مخالفة تندرج عليها غرامات مالية.
وقال الزامل :”من ضمن المخالفات أن يكون هناك ممارسة لنشاط الوساطة العقارية من شخص غير مرخص وكذلك اذا كان هنالك إخفاء أمر جوهري بالنسبة للعقار أو تقديم معلومات مضللة وغير صحيحة”.
وأضاف ” بالنسبة للعقوبات أشار كذلك النطام عليها أن تقع عقوبة أو أكثر منها الإنذار ومنها تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة وكذلك منها إلغاء الترخيص وغرامة مالية ٢٠٠ ألف ريال “.
#صباح_السعودية | "ممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة عن العقار تُعد مخالفة تندرج عليها غرامات مالية" المحامي عبدالعزيز الزامل. #قناة_السعودية
— قناة السعودية (@saudiatv) December 14, 2022
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