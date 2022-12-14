أوضح الباحث والمخترع في علم وتقنية النانو الدكتور هاشم الحبشي، أن تقنية النانو تستطيع تحويل خشب الشجر إلى زجاج شفاف، لافتًا أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في رابغ أول جامعة تتبنى هذا المشروع

وقال الحبشي خلال مداخلة على “برنامج اليوم” المُذاع على قناة الإخبارية:” ‬⁩أن تقنية النانو من العلوم الحالمة وكان في السابق من الخيال تطبيقها .”

وأضاف:” أن الخشب الشفاف حتى لو انكسر لا ينتج عنه شطايا”، مُشيرًا إلى أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أخذت الفكرة بمحمل الجدية حتى نرى الخيال العلمي أصبح واقع .”