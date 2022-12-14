أزاحت شركة السيارات اليابانية “هوندا”، الستار عن نسخة Breeze الجديدة رباعية الدفع المصممة بعملية لتوفر لركابها أفضل معايير الرفاهية، إذ يمكن الحصول عليها بنسخ مجهزة بصفين أو 3 صفوف من المقاعد.

وجاءت السيارة الجديدة مزودة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 193 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، كما سيطلق منها نسخ بمحركات هجينة، ونسخ تعمل بمحركات كهربائية.

وتأتي السيارة بتصميم أكثر حداثة وراحة مقارنة بنماذج Breeze السابقة، إذ حصلت على واجهات معدّلة، وتغيّر فيها تصميم الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات، وتصميم المصابيح والجناح الهوائي على مؤخرة الهيكل.

ويبلغ طول Breeze الجديدة 4 أمتار و71 سنتيمترا، وعرضها 186 سم، وارتفاعها 168 سم، وجهّزت بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، كما أنها تشبه سيارات CR-V بعض الشيء.

فيما تميزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشتان، شاشة قبالة السائق، وأخرى لمسية كبيرة في منتصف الواجهة، ومزودة بأنظمة ملتيميديا حديثة، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد