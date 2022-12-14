طالب شخص يحمل رتبة رائد في الجيش العراقي، مقابلة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وصرح الضابط العراقي في مقطع فيديو: “إني الضابط آلاء حاتم نايف مزعل علي، أحد ضباط الجيش العراقي، أناشد السوداني وأطالبه بمقابلتي لطرح وشرح ما يحصل داخل المؤسسة العسكرية من كمية الفساد التي يشيب منها حتى الرضيع”.

وقال: “ما يحدث داخل المؤسسة العسكرية من فساد هو أخطر من الإرهاب على العراق، هناك بعض القادة فاسدين، ولن أذكر أي اسم أمام الإعلام إلا أمام رئيس الوزراء”.

وأضاف: “أعرف بأنني سأقتل بعد هذا الفيديو، لن يقتلني الإرهاب، بل الفاسدون داخل المؤسسة العسكرية الذين يستهدفون كل شخص حر يعري الفاسد والظالم”.