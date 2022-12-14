قامت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، بنشر سلسلة تغريدات عن المنتخب المغربي تناولت فيها إنجازات “أسود الأطلس”، ووصفتها بأنها “بعيدة عن العاطفة”

وكتبت الشيخة مريم في تغريداتها: “بعيدًا عن العاطفة كون المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور النصف النهائي في تاريخ كأس العالم.”

وأضافت:” أن هناك أرقام قياسية حققها المغرب فنيا لا يمكن تجاهلها، منتخب المغرب صاحب أقوى خط دفاع حيث لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد.”

وتابعت:” أنه أكثر منتخب عربي تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 19 هدف.”

وفي السياق قالت الشيحة مريم أيضًا :” أن ياسين بونو أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم، المغرب أول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في المونديال منذ نيجيريا عام 1998.”

وواصلت تغريداتها :” المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، كل التوفيق لأسود الأطلس في مهمتهم الصعبة غدا أمام فرنسا وأمنياتنا لهم بالفوز”.

يُذكر أن المنتخب المغربي حقق إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، على ملعب “الثمامة” بالعاصمة القطرية الدوحة.