كشف المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بمدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تخطيط ومراقبة تقنية المعلومات، خبير الأصول الثابتة، رئيس فريق التطبيقات المالية.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/20هـ الموافق 2022/12/14م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، بينما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) هنـــــــــا