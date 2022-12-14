أوضح المستشار في مجال التأمين سليمان بن معيوف أن سلوك قائدي المركبات أدى إلى ارتفاع تأمين السيارات، مبيناً أن سوء تخطيط الطرق بين المخارج والمداخل ساهم في زيادة الحوادث المرورية.

وقال بن معيوف ” لابد أن نركز على سلوك قائدي المركبات والتي تعتبر أكثر أسباب الحوادث حيث يقومون باستخدام الجوالات أثناء القيادة”.

وأضاف “كثرة الزحمة في الطرق والتي تعد من ضمن الأسباب أيضا وهذا ناتج عن سوء التخطيط بالنسبة لوجود مخارج ومداخل للطرق وكذلك الإشارات المرورية وعملية ضبطها بحيث تكون الحركة أكثر انسيابية”.