أكد النائب عن مدينة كرمان في البرلمان الإيراني، ذبيح الله أعظمي ساردویي، إن سرعة الإنترنت في بلاده منخفضة للغاية، لافتا إلى أن الحصول على خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة VPN لإزالة الحجب متاح حتى في البقالات.

وأوضح النائب الإيراني: “عندما نسأل وزير الاتصالات عن موعد زيادة سرعة الإنترنت أو إزالة الحجب، يرمي الكرة في ملعب الوزارات الأخرى، بما في ذلك وزارة الداخلية، وهذا أمر غير مقبول”، جاء ذلك في مقابلة مع موقع “شفقنا”.

وأضاف: “أعتقد إما أن الوزير لا يعلم بهذا الوضع أو أن معلوماته غير كافية، حيث إذا ذهبت إلى محلات البقالة، يمكنك مشاهدة إعلانات لبيع الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) إلى جانب إعلانات الزبادي”.

وذكر أنه على الرغم من أن حجب منصة مثل إنستغرام تسبب في انخفاض عدد الرواد، فإن هذا العدد يتزايد الآن لأن جميع الناس يبحثون عن مضاد الفلترة، داعياً وزير الاتصالات للتفكير في هذه المسألة.

وصرح النائب قائلاً “إن حل مشاكل البلاد لا يكمن أن يتم عبر الحجب والفلترة”، وأضاف: إن من يسعى لاستخدام المنصات لأي سبب من الأسباب سيجد طريقة لذلك، وإذا كان الهدف هو تقوية المنصات الداخلية، جميعها ضعيفة عدا واحدة أو اثنتين.