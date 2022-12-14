يرغب البعض في معرفة سعر السيارة اليابانية سوزوكي فيتارا 2023 في المملكة و التي حصلت على تجهيزات مميزة مقابل سعر تنافسي.

وتأتي أسعار سيارة فيتارا 2023 كالتالي:

1-سوزوكي فيتارا GLX بسعر 87,170 ريال شامل الضريبة

2-سوزوكي فيتارا 2WD GLX +SR بسعر92,920 ريال شامل الضريبة

3-سوزوكي فيتارا 4WD (GLX ) بسعر 92,920 ريال شامل الضريبة (مثل الفئة السابقة)

4-سوزوكي فيتارا 4WD GLX +SR بسعر 98,555 ريال شامل الضريبة

وتأتي السيارة اليابانية بملامح عصرية وأنيقة، إضافة إلى تلك اللمسات الرياضية، فجاءت بواجهة أمامية رغم بساطة تفاصيلها إلا أنها تعكس الطابع الجريء للسيارة.

ََوتحتوي السيارة على مصابيح أمامية بتقنية LED، مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية من نوع LED مع مصابيح خلفية بإضاءة LED، و عوارض سقفية، كما أنها مزودة بفتحة سقف بانورامية منزلقة مزدوجة، وعلى جانبيها يوجد مرايا خارجية بنفس لون الهيكل وتحكم كهربائي وقابلية الطي، كما ترتكز السيارة على جنوط عجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة، مع إطارات 215/55.

أما فيما يخص أبعاد السيارة اليابانية، فجاءت بطول كلي 4175 مم، فيما جاءت بعرض كلي بلغ 1,775 مم،والارتفاع الكلي 1,610 مم، وطول قاعدة العجلات 2,500 مم، ومساحة التخزين الخلفية 1,120 لتر، وبلغ وزن السيارة الصافي 1,185 كيلوجرام

داخليا تتسع السيارة لـ5 ركاب، وتتميز بتصميم أنيق عصري وعملي ويعزز الراحة؛ بداية من زر تشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام تكييف الهواء من النوع اليدوي أو الاوتوماتيكي مع فتحات تهوية بالخلف.

بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه لمسية مقاس 7 بوصة، مع نظام ملاحة، ونظام الصوت مكون من 6 سماعات، كما توجد مرآة رؤية خلفية مع خاصية التعتيم التلقائي. إضافة إلى منفذ USB ومنفذ طاقة 12 فولت، ومزايا الراديو وتشغيل اسطوانات CD ودعم الوسائط WMA والملفات الصوتية MP3 وتقنية البلوتوث.

تتوفر سوزوكي فيتارا 2023 مزودة بالعديد من أنظمة الأمان ومساعد السائق، ومنها:

وسادة هوائية أمامية لكلا من السائق والراكب

وسادة هوائية جانبية أمامية لكلا من السائق والراكب

وسادة هوائية ستائرية على الجانبين

نظام فرامل مانعة للانغلاق

توزيع قوى الفرامل إلكترونيا

التحكم في ثبات المركبة

نظام مساعد الفرامل

نظام مراقبة المنطقة العمياء

نظام التحكم على المرتفعات

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

مستشعرات أمامية وخلفية لمساعدة الركن

نظام تثبيت السرعة مع محدد السرعة

نظام تقييد التشغيل ضد السرقة

نظام قفل مركزي لأبواب عن بعد