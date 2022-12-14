أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن جدة تعرضت يوم 24 نوفمبر 2022م إلى ظاهرة جوية ترقى لمستوى “الحالة المتطرفة” قياساً بكمية الأمطار والعامل الزمني لها.

وأشار غلام إلى أن المملكة ليست بمنأى عن ‎الظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت تشكل هاجسا لدول العالم.

وقال “المركز سيسخر كافة قدراته الفنية والتقنية والبشرية لتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيا مع الظواهر الجويّة من خلال تقديم أدق المعلومات التي تحقق لهذه الجهات قدراتها في تنفيذ أعمالها الميدانية والاحترازية ”

وأضاف “نتشارك مع جميع القطاعات المعنية لرفع الجاهزية من خلال تطوير وتحديث الآليات المتبعة في مثل هذه الظواهر لتمكين المركز من تحقيق أهدافه وأيضا قدرة الجهات على إنجاز خططها وأعمالها “.