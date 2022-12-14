تزينت محافظة البصرة استعدادا لاستقبال “خليجي 25” حيث تنتشر في شوارع المدينة العبارات الترحيبية بالضيوف الخليجيين في العراق بلدهم الثاني.

وتضمنت اللوحات شعار وتعويذة البطولة ، فيما اكتست كل الشوراع بحلة جديدة وجميلة ، فضلا عن استكمال جميع المرافق التي تتطلبها البطولة .

وتحتضن محافظة البصرة بطولة “خليجي 25” في السادس من يناير إلى التاسع عشر منه عام 2023 ، حيث تشارك فيها 8 منتخبات وزعت إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى كل من العراق ، اليمن ، السعودية ، عمان فيما جاء في المجموعة الثانية كل من البحرين ، الكويت ، قطر ، اليمن ، وستبدأ مبارياتها بلقاء يجمع البلد المنظم العراق مع عمان ، وتعقبها مباراة اليمن والسعودية.

وسيلعب في نصف النهائي بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي بطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى، وتجري المباريات في ملعب البصرة الدولي في المدينة الرياضية وملعب الميناء الدولي.