كشفت مصادر عن خسارة نادي الاتحاد لـ 3 قضايا كان قد قدم فيها استئنافا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”.

وخسر الاتحاد الاستئناف لتصبح قرارات نافذة، ويُمنع على إثرها من التسجيل بشكل رسمي حتى يسدد أو يسوي المبالغ المترتبة عليه، بحسب الرياضية.

وبينت المصادر أن كل من: الرأس أخضري جاري رودريجيز، والصربي ألكسندر بريجوفيتش، والفرنسي يوسف نياكاتي، لاعبي الفريق السابقين، كسبوا الطعن المقدم على الأحكام الصادرة من لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبذلك يسعى نادي الاتحاد لتدبير الأموال المطلوبة وإنهاء أزمة القضايا المتعلقة بالثلاثي الأجنبي.