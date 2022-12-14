سادت حالة من السخرية والتعليقات الغاضبة من قناة WELT الألمانية بعدما بثت تقرير تلفزيوني شبهت فيه بعض لاعبي منتخب المغرب بتنظيم داعش.

وكانت القناة قد ركزت في تقريرها على الصورة التي يرفع فيها لاعبو المنتخب المغربي، عبد الحميد الصابري وزكرياء أبو خلال وإلياس الشاعر، سباباتهم إلى الأعلى في غرفة تبديل الملابس، وربطوا هذا بصور أخرى لتنظيم داعش، مضيفة أن ذلك يثير الغضب.

وتسبب هذا التشبيه في تعرض القناة لموجة من السخرية على موقع تويتر، حيث نشر مغردون صورا لمسؤولين أوروبيين وهم يرفعون سباباتهم، كما نشروا صورا لمشاهير الكرة ومنهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو وهم يرفعون سباباتهم، وأرفقوا مع ذلك العديد من التعليقات الطريفة التي تسخر من القناة.