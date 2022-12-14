استعرضت مشاعل غوث، مدير عام المبيعات في شركة روشن، نبذة عن مشروع العروس في جدة الذي يحتوي على 18 ألف وحدة سكنية متنوعة.

وذكرت أن المشروع يقام على 4 مليون متر مربع، لافتة إلى أن الشركة أطلقت المرحلة الأولى من المشروع بتوفير أكثر من 2000 وحدة سكنية، وذلك وفقا لما ذكرته بقناة الإخبارية.

وأكدت أن الوحدات السكنية تأتي بمساحات مختلفة، مضيفة أن هذه الوحدات متاح لكافة شرائح المجتمع وبكافة الأعمار، مضيفة أن تصميم المشروع مستوحى من الطراز المعماري لمدينة جدة بالإضافة للطراز المعماري العصري.